Controlli a Castellammare e Torre Annunziata | Numerosi soggetti identificati

... alcuni impiegati in due strutture didel Golfo. All'esito del servizio per 4 aziende ... Il Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Palermo, invece, nell'ambito dialle ...... 8 persone denunciate, 6 lavoratori in nero beccati in due strutture didel Golfo e ... - - > Il Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Palermo, nell'ambito dialle ...... tutti assieme, non svolgendo ihanno consentito che si producesse un grave danno ... denunce di degrado e di mala condotta (da codice penale) sia alla Capitaneria disia a ...

Castellammare e Torre Annunziata, intensificati i controlli: 1 fermo amministrativo ilmattino.it

Controlli dei Carabinieri del Nas e del Nil: denunce e sanzioni. Su un totale di 11 aziende e 78 lavoratori controllati, sono ...Controlli dei carabinieri del Nil, il Nucleo ispettorato del lavoro, in provincia di Trapani. tante le irregolarità scoperte. Sanzioni dure ...