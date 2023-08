Conto non pagato in Albania | Meloni precisa | “Ho saldato personalmente”

(Di sabato 19 agosto 2023) (Adnkronos) – "Mentre mi trovavo inil Primo Ministro Rama mi racconta la storia di 4 italiani che in un ristorante del posto erano scappati senza pagare il. Il ristoratore, dopo che le immagini della fuga erano diventate virali, aveva detto che era comunque felice perché i nostri connazionali avevano mangiato bene ed erano rimasti contenti. Mi sono vergognata, perché l'Italia che voglio rappresentare non è una Nazione che fa parlare di sé all'estero per queste cose, che non rispetta il lavoro altrui, che pensa di essere divertente fregando gli altri. Allora ho deciso di chiedere all'ambasciatore di andare a saldare il, che ho. Niente di che, infatti io non ne ho neanche dato notizia". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giorgia ...

"I rincari dei carburanti registrati nelle ultime settimane in potrebbero portare iltotale per gli italiani a oltre 10,7 miliardi di euro tra effetti diretti e indiretti legati ...ancora -......- partita proprio per dimenticare quella che è stata una delle peggiori serate della sua vita "... E li avrebbe girati su un suopostale personale". Segre - Seymandi, resa dei conti in ...... che dopo un colloquio con il primo ministro Edi Rama, ha deciso, tramite l'Ambasciata italiana, utilizzando i propri fondi, di saldare ildei quattro.visualizzi questo contenuto Siamo ...

Berat, Italiani non pagano al ristorante, Meloni fa saldare il conto all'ambasciata in Albania RaiNews

La premier Meloni chiarisce di aver pagato personalmente il conto dei turisti italiani usciti da un ristorante in Albania senza pagare."Mentre mi trovavo in Albania il Primo Ministro Rama mi racconta la storia di 4 italiani che in un ristorante del posto erano scappati senza pagare il conto.