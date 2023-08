Confesercenti | chiarezza e regole per voltare pagina alla Camera di Commercio

Laprovinciale di Avellino confida nella possibilità che la magistratura amministrativa, ... Adesso però occorre farefino in fondo su ciò che è successo e sulle forzature ...Avellino . Laprovinciale di Avellino confida nella possibilità che la magistratura amministrativa, ... Adesso però occorre farefino in fondo su ciò che è successo e sulle ...... Comune e Città Metropolitana con voce unica ed'intenti hanno operato per tutelare e ... ComeReggio Calabria accogliamo quindi con favore questo nuovo corso che dovrebbe portare ...

Confesercenti Avellino: chiarezza e regole per voltare pagina alla ... Orticalab

La Confesercenti provinciale di Avellino interviene con una ... verificato che non si era in grado di gestirlo e di controllarlo. Adesso però occorre fare chiarezza fino in fondo su ciò che è successo ...Per Confesercenti «adesso occorre fare chiarezza fino in fondo su ciò che è successo e sulle forzature procedurali che si sono registrate, il cui esito è stato gravissimo. Chi risarcirà ...