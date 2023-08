Confartigianato | ‘Sos manodopera | introvabile il 48%’

(Di sabato 19 agosto 2023) ROMA –lancia un “sos assunzioni” con un rapporto da cui emerge che “per le imprese italiane è sempre più difficile trovare: nell’ultimo anno la quota di lavoratori introvabili sul totale delle assunzioni previste è passata dal 40,3% di luglio 2022 al 47,9% di luglio 2023”. Un fenomeno “diffuso in tutta Italia e in tutti i settori” ed “in crescita ovunque”. A livello regionale “le imprese che faticano di più a trovare dipendenti operano in Trentino-Alto Adige, con il 61,6% del personale di difficile reperimento. Seguono Valle d’Aosta (57,1%), Umbria (54,6%), Friuli-Venezia Giulia (53,3%), Emilia-Romagna (52,7%), Piemonte (52%), Veneto (51,4%)”. “La quota di lavoratori difficili da trovare è salita di 9,1 punti nel Mezzogiorno, di 6,9 punti nel Centro, di 7,4 punti nel Nord Ovest e di 6,5 punti nel Nord Est. I maggiori ...

