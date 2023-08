Concorso Politecnico di Bari | 4 Posti da Ricercatore

Leggi su posizioniaperte

(Di sabato 19 agosto 2023) Procedure di selezione per la copertura di 4dia tempo determinato, per vari Dipartimenti, preso ildi. Si comunica che in attuazione del d.d. n. 3138 del 16 dicembre 2021, con risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 4, componente 2, Investimento 1.4 – «Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies» e successive modificazioni ed integrazioni, sono indette complessive quattro procedure valutative finalizzate al reclutamento di quattro ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, nel testo vigente al 29 giugno 2022, presso ildiper vari Dipartimenti. Bando di ...