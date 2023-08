Come un padre in streaming | dove vedere il documentario su Carlo Mazzone

(Di sabato 19 agosto 2023)unè unsu, disponibile insu Prime Video. Il film si avvale della collaborazione degli amici più cari del celebre allenatore. Ad aver preso parte alsono stati, tra gli altri, Roberto Baggio, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Pep Guardiola, Giuseppe Giannini, Beppe Signori, Marco Materazzi, Gigi Di Biagio, Dario Hubner, Giovanni Galli, i gemelli Filippini e Claudio Ranieri. Celebre per la corsa a perdifiato sotto la curva dell’Atalanta,è stato raccontato nelun, disponibile insu Prime Video. E unlo era ritenuto davvero da calciatori quali ...

Ed è esattamentemi ha fatto sentire ognuno del Milan che mi ha parlato'. TIFOSI - 'Il calore ... ORIGINI ITALIANE - 'Mioha un tatuaggio della bandiera italiana dedicato a mia nonna che era ...Un allenatore e un secondoha sempre ricordato il numero 10 della Roma.... il simbolo della Roma che venne lanciato proprio da Sor Carletto : ', mister, maestro. ... Sono orgoglioso di averti incontrato e che tu mi abbia fatto crescereuomo ecalciatore. Ancora ...

La storia di Carlo Mazzone nel film-documentario "Come un padre ... Dire

Così Francesco Totti, nel bellissimo, recente, docufilm 'Come un padre' dedicato al grande tecnico romano (e romanista), gli ha testimoniato il grande affetto personale. In quella suggestione semplice ...Francesco Totti sui suoi profili social ha ricordato Carlo Mazzone con poche parole ma piene di commozione: è stato Sor Carletto a portarlo in ...