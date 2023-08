Come correggere la dichiarazione dei redditi già inviata? Tutti i casi possibili

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 19 agosto 2023)fare aunadeigiàper evitare di pagare troppo salato un errore agli occhi del Fisco? Anche se ci si è resi conto di aver fatto degli errori bisogna mantenere la calma. Ci sono ancora delle opzioni a disposizioni del contribuente. Errori nel reddito dichiarato al Fisco? Non è detta l’ultima parola – grantennistoscana.itIn primo luogo c’è da sapere che i contribuenti distratti possono usufruire della disciplina del cosiddetto ravvedimento operoso. Si tratta in sostanza di una procedura che permette di regolarizzare una situazione di irregolarità fiscale, pagando però una sanzione minore di quella prevista per l’omissione o la presentazione tardiva degli obblighi fiscali. Il contribuente può quindi avvalersi del ravvedimento operoso per mettersi in regola – ...