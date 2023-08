Come cercare una ragazza alla pari o come diventarlo

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 19 agosto 2023) Tra le opportunità di crescita esistenti per i ragazzi e le ragazze europee c’è anche quella di diventare un Au Pair (termine francese che tradotto significa “”), ovvero un ragazzo o una. Si tratta di una possibilità molto interessante regolamentata dnormativa europea per consentire ai giovani tra i 18 e i 30 anni di fare un’esperienza all’estero capace di offrire loro una possibilità concreta di crescita, sia dal punto di vista umano che linguistico e formativo. Nonostante l’espressione comune sia quella di, essendo il programma europeo per molto tempo destinato a un pubblico prevalentemente femminile, si tratta di un’opportunità rivolta a tutti i giovani, anche di sesso maschile, ...