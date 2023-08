Colosimo legge Spatuzza | così imbocca una strada scoscesa che irriterà la ‘Famiglia’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) La presidente dell’Antimafia Chiaraposta una story su Instagram intitolata “Letture estive” e sul tavolino si vede il bel libro-intervista su Gasparescritto dalla professoressa Alessandra Dino. Sembra quasi che Giorgia&Chiara cerchino quotidianamente motivi per mettersi in rotta di collisione con la “Famiglia”, ma se è soltanto ipotizzabile questo intento, non nutro dubbi su come andrà a finire. Finirà in niente, perché la “Famiglia” è la “Famiglia” e non c’è nulla a destra che la sovrasti. D’altra parte a destra la famiglia è sacra, anche quando di tradizionale ha poco. Ma andiamo con ordine. Per Giorgia&Chiara, Paolo Borsellino è un eroe civile di prima grandezza, lui più di altri, perché sentito culturalmente affine. Giorgia Meloni ha più volte raccontato di aver iniziato il suo impegno politico come reazione alla strage ...