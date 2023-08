Colaninno | Ficco Uilm | ' ha salvato Piaggio in fase più? difficile della sua storia'

(Di sabato 19 agosto 2023) Milano, 19 ago.(Adnkronos) - "Robertoha dimostrato le sue capacita? imprenditoriali e la sua passione per l'industria; ricordiamo che hanellasua". Così Gianlucasegreteria nazionalee responsabile del settore automotive, commenta la scomparsa del manager. Commossa anche Gabriella Trogu, segretaria responsabileLario che ha sottolineato: "e? stato un uomo che si e? contraddistinto in tante azioni societarie e industriali, nella nostra provincia. La sua impronta si e? fatta sentire con l'acquisizione e rilancioMoto Guzzi, riportando il marchio al vertice ...

Colaninno: Ficco (Uilm), 'ha salvato Piaggio in fase più` difficile della ... Il Tirreno

