Colaninno | Ancma ed Eicma | ' è stato protagonista indiscusso nostra industria'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) Milano, 19 ago. (Adnkronos) - L'delle due ruote si stringe attorno alla famiglia. In una nota congiunta, i vertici di Conf(Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) ed(Esposizione internazionale delle due ruote) esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Roberto, presidente di Immsi, presidente e amministratore delegato di Piaggio. "Straordinario imprenditore e manager,dell'motociclista, con la sua visione e il suo lavoro -si legge nella nota- ha contribuito in maniera determinante al rilanciole, finanziario e sportivo del gruppo Piaggio, che oggi è il più grande costruttore europeo di scooter e moto e uno dei ...