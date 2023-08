CM com – Frosinone | Di Francesco | ‘Menomale che Zielinski doveva andare in Arabia Mercato? Serve un esterno alla Politano’ | Serie A

(Di sabato 19 agosto 2023) 2023-08-19 20:55:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calcio.com: Ildeve arrendersi ad un Napoli straripante, nonostante il buono inizio con il vantaggio firmato da Harroui. Nel post partita ha parlato Eusebio Di, dando la sua lettura sul match.– “Si parla di Osimhen, ma io parlo di, menomale cheindue giorni fa… E’ un giocatore molto difficile da marcare per come si posizione e come sposta la p”. SODDISFATTO – “Sono molto soddisfatto. Siamo stati in partita fino all’1-2, il terzo gol ci ha tagliato le gambe. I ragazzi avevano già speso tanto e il Napoli aveva già preso il pallino del gioco. Le ...

Commenta per primo Riprende il campionato ancora da protagonista Victor Osimhen . Il centravanti nigeriano con la sua doppietta decide il match contro il. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN nel post partita: INIZIO VINCENTE - 'Era importante iniziare bene e dare continuità al momento. Complimenti alla squadra ma anche all'avversario, non ...3 Vince il vecchio Napoli , vince quasi da solo Osimhen : 2 gol che valgono 3 punti e i primi hurrà. Il nuovo può aspettare, magari arriverà anche se l'avvio non sembra incoraggiare troppi cambiamenti.Commenta per primo- Napoli 1 - 3 Turati 6: sicuro nelle uscite e tra i pali, partecipe nella costruzione dal basso sviluppata dai ciociari. Non del tutto esente da colpe nel pari partenopeo, reattivo su ...

FROSINONE-NAPOLI 1-3, IL TABELLINO – Frosinone Calcio Frosinone Calcio

Dopo la sconfitta maturata in serata, nell'esordio contro il Napoli, al termine dell'incontro è intervenuto ai microfoni di DAZN l'allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco.FROSINONE (ITALPRESS) – Missione compiuta per il nuovo Napoli targato Rudi Garcia. I campioni d’Italia ripartono con un successo, vincendo sul campo del Frosinone per 3-1 nella prima giornata di campi ...