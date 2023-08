Cleveland e Winston - Salem da domenica su SuperTennis | la programmazione

(Di sabato 19 agosto 2023) Daseguirà in esclusiva il WTA di, arrivato alla sua terra edizione, e l'ATP 250 di, nel North Carolina, ultima chiamata utile per i protagonisti del ...

WTAe ATP- Salem su SuperTennis "Tennis in the Land", questa la denominazione ufficiale del WTA 250 di, è uno dei tre tornei del circuito maggiore femminile in calendario ......ATP MASTERS 1000 TORONTO ENTRY LIST WTA MONTREAL 14 - 20 AGOSTO ENTRY LIST ATP MASTERS 1000 CINCINNATI ENTRY LIST WTA CINCINNATI 20 - 26 AGOSTO ENTRY LIST ATP- SALEM ENTRY LIST22 -......di- Salem, North Carolina , secondo successo nel circuito maggiore per il francese Adrian Mannarino , che ha battuto in finale per 7 - 6 6 - 4 il serbo Laslo Djere . Nel WTA 250 di,...

Cleveland e Winston-Salem da domenica su SuperTennis: la ... SuperTennis

Da domenica, SuperTennis seguirà in esclusiva il WTA di Cleveland, arrivato alla sua terra edizione, e l'ATP 250 di Winston-Salem, nel North ...Il francese decide di non partecipare, buon sorteggio per la prima testa di serie Coric. Cecchinato unico italiano. Si rivede Draper ...