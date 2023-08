Claudia Cretti conquista l’argento nella prova in linea WC5

(Di sabato 19 agosto 2023) La trasferta olandese si è conclusa con due medaglie perche, dopo il bronzocronometro, ha bissato coninagli Europei di Paraciclismo. La 27enne di Costa Volpino si è dimostrato ancora una volta particolarmente competitiva a livello internazionale cogliendo la piazza d’onorecategoria WC5 che ha visto il successo della francese Heidi Gaugain. La portacolori del Team Equa hato a tenere la ruota della transalpina nei primi dei 10 giri in programma dovendo però alzare bandiera bianca e subendo il rientro della tedesca Kerstin Brachtendorf.non ha però perso l’attenzione completando i 52 chilometri in programma in 1h31’09” superando in volata la ...

Ha raccontato che prima del mondiale, categorie paralimpiche, non immaginava di tornare a casa con due argenti e un bronzo, masapeva certamente di aver lavorato per questo. Di non essere mai scesa dalla bicicletta neanche nei lunghi mesi fra ospedale e riabilitazione. Instagram content This content can also be ...L'argento ottenuto va ad aggiungersi alle altre tre medaglie conquistate da(due argenti e un bronzo): questo il bottino complessivo del paraciclismo azzurro su pista in questi ...

L’IMPRESA . Nuova grande performance di Claudia Cretti, 27enne di Costa Volpino, che a Rotterdam, in Olanda, ha conquistato venerdì 18 agosto il bronzo europeo nella crono individuale su strada.Ottima terza piazza nella prova contro il tempo agli europei di paraciclismo per Claudia Cretti dietro a Gaugain e Brachtendorf ...