Classifica Serie A 2023-2024 | tutti i risultati della 1^ giornata

(Di sabato 19 agosto 2023)corrente. Articolo in costante aggiornamento, con i marcatori delle partite

Il Napoli vince 3 - 1 contro il Frosinone e vola di nuovo in cima alla. Al momento in testa ci sono gli azzurri e il Verona, corsaro ad Empoli con vittoria per 1 - 0 a firma di Bonazzoli. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ...... nata con la previsione di mantenere una cadenza annuale (con pausa nell'anno delle Olimpiadi) e senza laa squadre. Poi inizia la magnificafirmata da Piero d'Inzeo: argento nel ...A:

L'intelligenza artificiale svela la classifica della Serie A 23/24 90min IT

Al Mapei Stadium Sassuolo e Atalanta vogliono partire di corsa, possibilmente facendo vedere un bel calcio in perfetto stile Dionisi-Gasp ... Negli ultimi cinque debutti in Serie A la Dea ha sempre ...Storico allenatore della Roma e di tante altre squadre tanto da detenere il record di presenze in panchina nel massimo campionato, 792 partite.