Città dei Motori ' Colaninno un protagonista del Made in Italy'

...l'attacco come "una risposta naturale ai crimini dell'occupazione e una vendetta per il sangue... L'attacco terroristico è avvenuto nellasettentrionale di Huwara, all'interno di un ...Comincia la stagione del Napoli . Gli azzurri sono di scena allo Stirpe di Frosinone , dove affronteranno la matricola guidata da Eusebio Di Francesco . Riparte dallaciociara il camminocampioni d'Italia , desiderosi di conquistare un bis che non è riuscito neanche a Maradona. Per Garcia è l'esordio ufficiale sulla panchina del Napoli e il ritorno in ...ROMA - Grande cordoglio per la scomparsa di Roberto Colaninno, l'imprenditore deceduto a 80 anni, è quello espresso dal sindaco di Maranello e presidente diMotori, Luigi Zironi che ne ha sottolineato "il ruolo centrale di un protagonista dell'imprenditoria italiana. Un uomo fin dall'inizio della sua carriera profondamente legato all'industria ...

Dubai, la prima città dei beduini è una ghost town nel deserto dopo soli 20 anni. “Ora non diventi un parco g… la Repubblica