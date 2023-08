Città dei Motori “Colaninno un protagonista del Made in Italy”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 19 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – Grande cordoglio per la scomparsa di Roberto, l’imprenditore deceduto a 80 anni, è quello espresso dal sindaco di Maranello e presidente didei, Luigi Zironi che ne ha sottolineato “il ruolo centrale di undell’imprenditoria italiana. Un uomo fin dall’inizio della sua carriera profondamente legato all’industriastica, con gli esordi, a fine anni ’60, nel campo della componentistica auto in Fiaam e la fondazione di Sogefi nel 1981, per arrivare poi, in quella che lui stesso aveva definito “il secondo tempo della sua carriera professionale” all’acquisizione e rilancio del gruppo Piaggio, diventato il più grande costruttore europeo di veicolizzati a due e tre ruote anche grazie a brand amati e conosciuti in tutto il ...