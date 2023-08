Cina | Evergrande chiede la ristrutturazione del debito negli Usa

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) Il colosso immobiliare cineseha presentato istanza didelin un tribunale di New York perre la protezione dai creditori. L'azienda, un tempo la seconda del settore inper fatturato, era andata in insolvenza nel 2021 a causa del forte indebitamento. Oraha accumulato perdite per 270 miliardi di dollari che stanno spaventando i mercati asiatici e internazionali. La Borsa di Hong Kong ha chiuso a -2,05%. La Banca centrale cinese, intanto, cerca di difendere lo yuan. Secondo il Wall Street journal "gli investitori temono sia un nuovo ‘momento Lehman Brothers'”: la banca americana che fallì segnando l'inizio della crisi finanziaria del 2008.