Ciao Carletto Mazzone | operaio del calcio prima del politically correct

(Di sabato 19 agosto 2023) Mentre sono a mare, e mi perdonerete per l’abbigliamento, mi chiamano dalla redazione e mi danno la notizia sicuramente non bella della morte di, il grande allenatore della Roma e noto comema anche allenatore del Brescia con il codino Roberto Baggio. Ma era anche allenatore del Bologna e soprattutto colui che ha lanciato definitivamente il grande calciatore Francesco Totti. Con la fine difinisce per certi versi un’epoca e scompare una figura che non c’era più. Un altro tipo di. Un altro tipo di allenatore: passionale, sanguigno, politicamente assolutamente non corretto, anzi scorretto, eppure educato. Un allenatore che eradi tutto un allevatore, un educatore di ...

grande Uomo!', è invece il ricordo dell' Ascoli Calcio , il club a cui Mazzone è stato legato per più stagioni, sia da calciatore che da allenatore. Il Bologna , dove Mazzone ...Sui social network una pioggia di messaggi per ricordarloMazzone - primatista di panchine,... La Roma lo ha salutato così: 'Mister. Ti vorremo sempre un bene immenso. Forza Roma!' 'Il ...Manon è stato solo un allenatore, è stato anche un uomo vero in un mondo di apparenze. La sua personalità genuina e schietta gli ha permesso di conquistare il rispetto e l'affetto di tutti ...

Ciao Sor Carletto, quella corsa è stata l'ultima immagine romantica ... Il Riformista

"Se ne va un'icona della storia bianconera, un allenatore d'altri tempi, un uomo straordinario che ha fatto della schiettezza, dell'umanità e della semplicità le sue caratteristiche principali. Ciao C ...