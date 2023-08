Ciao | Carletto | Mazzone ed un calcio che non c’è più

(Di sabato 19 agosto 2023) “Senta, ma lei è teso per il derby tra Roma e Lazio?”. “Uno che ha fatto Ascoli-Sambenettedese ha già provato tutte le emozioni della vita”. Se dovessero chiedervi chi era Carlo, rispondete che– per gli amici, si, ma anche per chi l’ha pubblicamente stimato e tifato – era riassunto in questo botta L'articolo proviene da Il Difforme.

'Buon viaggio, sempre nei nostri cuori', lo ha ricordato Bruno Conti, ala storica della ... 'Mister. Ti vorremo sempre un bene immenso. Forza Roma!', si legge sui profili social della As ...Uno dei suoi soprannomi era Soro Sor Magara, dato che non ha mai nascosto le sue origini ... La Roma scrive: 'Mister. Ti vorremo sempre un bene immenso. Forza Roma! ', seguito da un ...... uno spettacolo di e con Francesco Paolantoni e Stefano Sarcinelli e con Ugo Gangheri eDi ... In teatro sta girando con Marco Marzocca con lo spettacolo 'Signò' di cui è anche co - autore. ...

Addio a Carletto Mazzone: fu lui a portare a Brescia Baggio e a lanciare Pirlo Corriere

"Mi manda Ranieri". Mazzone lo diceva scherzando quando sbarcò per la prima volta in Sardegna chiamato di corsa a sostituire Giacomini. Una battuta, quasi un paradosso: lui, dell'attuale tecnico rosso ...I sindaci di Ascoli e San Benedetto, Marco Fioravanti e Antonio Spazzafumo esprimono il cordoglio per la scomparsa di Carlo Mazzone "Autentico simbolo e ...