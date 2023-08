“Ci sposiamo a ottobre” Festa al GF | la concorrente top e l’attore all’altare | tra loro 30 anni di differenza

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 19 agosto 2023) Dopo 10insieme per l’ex GF e il famoso compagno è arrivato il momento del matrimonio. Si sposeranno a Roma il prossimo. A dare l’annuncio è stata lei con un post sui social. Si legge: “La famiglia rende casa tua il posto IN CUI NON VEDI L’ora di RITORNARE. Ci sono stati momenti difficili, incomprensioni forti, salite che sembravano impraticabili ma se in quel posto ti senti al sicuro è li…che devi tornare”. >“È solo mal di testa”. Poi Martina crolla all’improvviso e muore in ospedale “Ad2023 ci sposeremo dopo diecidi vita insieme, diecidi forti emozioni, cambiamenti, cadute dose ma una certezza solida come una quercia secolare: il bisogno che abbiamo l’uno dell’altra. Quella necessità interiore che rende quella persona fondamentale e ...