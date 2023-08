Ci pensa sempre Lautaro | Inter-Monza 2-0

(Di sabato 19 agosto 2023) MILANO (ITALPRESS) – Il campionato dell’inizia con il sorriso, i nerazzurri hanno vinto 2-0 nel matchno contro il: decisiva la doppietta messa a segno daMartinez, nuovo capitano, bene anche Marcus Thuram e Marko Arnautovic, con l’austriaco già autore di un assist. I brianzoli invece hanno faticato soprattutto in fase di costruzione, male Caprari e Dany Mota, i due non sono riusciti a cambiare l’inerzia della sfida. Prima dell’inizio la Curva Nord ha scioperato per circa un quarto d’ora a causa del caro abbonamenti. Simone Inzaghi ha deciso di affidarsi ai soliti noti, due le eccezioni, ovvero Sommer tra i pali al posto di Onana passato allo United e Thuram come partner d’attacco di. Alla prima accelerata i padroni di casa hanno trovato il vantaggio con lo stesso ...

