Chiara Ferragni | fan all' attacco dopo la rottura del silenzio social | cosa hanno scritto

Gli abitanti e i turisti della bellissima cittadina siciliana, scelta anche dae Fedez nel lontano 2018 come scenario del loro matrimonio , hanno potuto godere per una serata della ...torna sui social dopo un silenzio durato ben tre giorni. In molti si stavano chiedendo se fosse successo qualcosa all'imprenditrice digitale. Che, pur non avendo chiarito i motivi del ...Il fenomeno ha portato in pochi mesi Monica Poli a una inattesa fama internazionale fatta di interviste rilasciate alla stampa estera fino alle riprese in chiave comica realizzate da...

Chiara Ferragni, il top nasconde una dedica: è il testo di una famosa canzone Stile e Trend Fanpage

Dopo un silenzio social di giorni, ecco tornare Chiara Ferragni con un nuovo post. Numerosi selfie immortalano i diversi look della moglie di Fedez che si scatta foto davanti allo ...Chiara Ferragni dopo una preoccupante assenza sui social di alcuni giorni è tornata online con un post molto particolare. Il suo messaggio d'amore è dolcissimo! I followers di Chiara Ferragni sono ...