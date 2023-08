Chi era Matthias Schepp il padre delle gemelline Alessia e Livia

Leggi su cultweb

(Di sabato 19 agosto 2023) Mathiasnato il 30 luglio 1967 a Toronto, ma di origini svizzere, morto suicida il 3 febbraio 2011 a Cerignola, era il, scomparse nel 2011. L’uomo era un ingegnere della Philip Morris, ed era sposato con l’avvocata Irina Lucidi, italiana, con cui viveva a Saint-Sulpice, in Svizzera a ma si erano separati nel 2006. Nel gennaio 2011, lo stesso giorno in cui Irina gli comunica di voler divorziare, lui redige un testamento nel quale assegna i lasciti alla ex moglie e ai due fratelli Daniel e Maya, “nel caso le gemelle non siano più in vita”. Subito dopo, preleva le figlie per un viaggio che lo porterà dalla Svizzera alla Francia, poi in Corsica e di nuovo in Francia, fino a Cerignola, dove si uccide lanciandosi sotto un treno. Prima della sua ...