Chi è Leonardo Fabbri | il gigante buono d’argento ai Mondiali E quel nullo da 23 metri…

Leggi su oasport

(Di sabato 19 agosto 2023)ha fatto sognare l’Italia intera aidi atletica leggera, rendendosi protagonista di una delle gare più iconiche della specialità,getto del peso che affonda le sue radici nell’antichità e che è l’emblema degli uomini più forti del Pianeta. Il giovane fuoriclasse toscano si era presentato a Budapest da autentico outsider, dopo che in stagione aveva raggiunto una serie di risultati di assoluto spessore tecnico: aveva vinto il Golden Gala nella sua Firenze, imponendosi per la prima volta in carriera in una tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante; poi aveva timbrato 21.80 ai Campionati Italiani Assoluti di Molfetta, un 21.81 a Pergine Valsugana e un 21.84 a Vicenza una decina di giorni fa. Leonardiaveva rischiato l’eliminazione in ...