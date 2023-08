Chi è il marito di Grecia Colmenares? Cosa sappiamo della vita privata dell’attrice venezuelana

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 19 agosto 2023), la famosa attricesarebbe pronta a varcare la porta del Grande fratello vip. Anche in passato ed esattamente nel 2019 è stata una concorrente di un altro reality di Canale 5, ovvero l’Isola dei famosi. Ad ogni modo,di lei esua, chi è E’ nata a Valencia, in Venezuela il 7 dicembre 1962. Ha quattro fratelli, sin da piccola ha manifestato una certa passione per la recitazione ed il mondo dello spettacolo in generale. A soli 13 anni infatti ha iniziato a lavorare in questo modo, diventando l’interprete di diversi ruoli nelle più importanti telenovelas degli anni ’80. La sua massima popolarità è scoppiata esattamente intorno alla fine degli ...