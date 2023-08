Chi è il generale Roberto Vannacci | dai fronti più caldi agli esposti sull’uranio «Io non devo scusarmi | no al pensiero unico»

(Di sabato 19 agosto 2023) La carriera dell’alto ufficiale, che non si pente. «Riguardo le decisioni prese sul mio servizio replicherò nelle sedi e in tempi giudicati opportuni dalla mia catena di comando». Poi aggiunge: «Le scuse a Paola Egonu? Non vedo il perché»

... BOT, CCTeu e CTZ sono Titoli di Stato italiani, strumenti finanziari molto apprezzati daè ... In, per i contribuenti residenti nei Paesi che assicurano lo scambio d'informazioni con l'...... ma solo in maniera limitata per alcuni precisi casi, e quindi non spetta più in via, come ... cos'è e come si applica Sconto in fattura e Superbonus Sconto in fattura e altri bonus edilizi...L'Istituto Luce provvede al servizio cine - giornalistico; la Direzioneper la ... El'ha detto Il Professore è di altro avviso. I politici gli fanno il vuoto intorno. Gli autori, Pier ...

Chi è il generale Roberto Vannacci, dalla carriera militare alle polemiche per il libro Sky Tg24

Avete presente il film «Catch Me If You Can» (in italiano «Prova a prendermi», ndr.). Il protagonista, un truffatore, fuggiva da una parte all'altra del mondo ..."Il libro dello spaventato generale Vannacci, per quanto ci susciti persino ilarità in alcuni passaggi, ci deve far riflettere" ...