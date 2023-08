Chef Circiello | “Sì a granchi blu per tavole italiane | cibo sano a km 0?

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 19 agosto 2023) "'Rispetto ad altri crostacei ha costi calmierati ed è perfetto per una dieta proteica, ottimo per i primi, i brodi e le insalate condito con verdure di stagione, legumi, fagiolini, cipolle rosa di Tropea, olive o pistacchi di Raffadali" “Acquistiamo e scegliamo senza alcun timore ilo blu. Unda prediligere,, con alti valori nutrizionali, che giunge nelledegli italiani a Km 0 e a costi relativamente calmierati rispetto ad altri crostacei. Con ilo blu si possono preparare gustose ricette. E’ perfetto per i primi, i brodi, le insalate”. E’ quanto dichiara all’Adnkronos Alessandrodel Palazzo Esposizioni a Roma, volto noto della tv (‘Buongiorno Benessere’, ‘Azzurro – Storie di mare’). Un invito, il suo, a preferire il ...