Chatzidiakos al Cagliari | doppia cessione al Venezia

(Di sabato 19 agosto 2023) Ilha trovato il difensore che cercava sul mercato: per 2 milioni più altri 500mila euro di bonus è in arrivo dagli olandesi...

Per lui, Claudio Ranieri (LaPresse)Ranieri, infatti, aveva bisogno di un difensore epuò essere il profilo ideale per andare a completare il reparto difensivo del. Questo affare ...Commenta per primo Ilha trovato il difensore che cercava sul mercato: per 2 milioni più altri 500mila euro di bonus è in arrivo dagli olandesi dell'AZ Alkmaar il greco Pantelis(classe 1997), pronto ...... ildovrà pensare anche alle cessioni. In partenza almeno due tra Capradossi, Altare e Goldaniga. Soprattutto se dovesse arrivare il greco - olandese: nessun intoppo, il ...

Chatzidiakos: pronto un quadriennale. Le cifre dell'affare – Calcio Casteddu Calcio Casteddu

Il Cagliari, dopo la promozione in Serie A, si prepara ad affrontare una stagione complicata; per Ranieri è tempo di salutare due giocatori ...Doppia cessione per il Cagliari. Le prossime ore saranno quelle nelle quali i sardi abbracceranno il difensore centrale Pantelis Chatzidiakos ...