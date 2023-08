Charlize Theron | “La mia faccia sta cambiando | non ho paura d’invecchiare“

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 19 agosto 2023)non hadi invecchiare, anche se qualcuno ha ipotizzato che potesse essersi sottoposta a qualche intervento al viso. Lo rivela lei stessa. “La gente pensa che abbia fatto un lifting”, ha detto l’attrice 48enne attraverso le colonne di Allure in un’intervista pubblicata nei giorni scorsi. “Mi dicono, ‘Cosa le ha fatto in?’ Io rispondo, ‘P…..a, sto solo invecchiando! Non significa che abbia subito un brutto intervento di chirurgia plastica”, racconta l’attrice premio Oscar 2004 per il film Monsterè nata il 7 agosto 1975 (età 48 anni), Benoni, SudafricaAgeismo “Questo è proprio quello che succede”, sottolinea la star di Fast X, che ha iniziato la sua carriera a Hollywood alla fine degli anni ‘90, rivelatndo che sta abbracciando felicemente il ...