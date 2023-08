Championship | il Leicester non si ferma | 2-1 al Cardiff nel segno di Casadei

(Di sabato 19 agosto 2023) Ilparla sempre più italiano. Nella terza uscita stagionale in, le Foxes allenate dall’allenatore italiano sono uscite vittoriose dopo una partita totalmente equilibrata contro il, Il match è stato deciso negli ultimi minuti della partita, grazie alla rete di un altro italiano in campo, ossia Cesareche ha firmato il definitivo 2-1. Ilcontinua la sua marcia in testa alla classifica dia punteggio pieno dopo tre partite. Questa volta a firmare il gol del definitivo 2-1 nei minuti di recupero ci ha pensato, giocatore arrivato grazie al prestito dal Chelsea. SportFace.

Via alla Championship: Maresca parte da favorito e vuole portare Casadei a Leicester La Gazzetta dello Sport

Il Bologna è in trattativa con Victor Kristiansen, Calafiori, Ruggeri, Luan Candido, Welington e Caio Paulista per rinforzare la fascia sinistra di difesa. Il club rossoblù è in attesa di capire se l' ...Il capitano dell'Italia Under 20 è stato girato in prestito in Championsip al club che Claudio Ranieri condusse fino al trionfo in Premier League nel 2016 ...