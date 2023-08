C’è l’inflazione? Guai a imporre “prezzi di Stato” e salari minimi

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 19 agosto 2023) Contrariamente a quanto ci dicono gli storici, dobbiamo provocatoriamente prendere atto del fatto che la storia spesso si ripete, e, in certi casi, in modo sorprendentemente identico. Ciclicamente, di fronte all’incremento deie del sorgere delle conseguenti tensioni sul potere d’acquisto reale, arrivano puntuali le tentazioni, di governanti e burocrati, di procedere con provvedimenti che imponganodie tetti di stipendi massimi.diInvece di impegnarsi a capire cosa e come fare per avere più concorrenza, interagendo anche con gli operatori economici in modo da farla funzionare meglio, il riflesso condizionato è quello di chiedere che “intervenga lo ...