Casa cantoniera di Borgo Sabotino | la Polizia Locale esegue lo sgombero

(Di sabato 19 agosto 2023) Latina – Gli agenti delladi Latina, ieri mattina, con il supporto di una pattuglia della Digos, hanno eseguito l’ordinanza didelladi. L’immobile era stato assegnato, attraverso un patto di collaborazione complesso, sottoscritto il 28 settembre 2021, a 15 associazioni, in qualità di co-gestori, per consentire alla comunità l’uso gratuito dei locali e lo svolgimento di attività di interesse generale. Un progetto di rigenerazione urbana, nell’ambito dell’istituzione delle case di quartiere, con l’attivazione di forme innovative di gestione per fornire una risposta al bisogno di spazi e promuovere una città aperta e inclusiva. L’ordinanza di, eseguita ieri mattina, è stata emessa l’8 ...

È il caso delladel servizio idrico a Brede. Una villetta in campagna, due piani, con quattro stanze, separata dai vicini da una semplice rete di plastica. "C'era la necessità di ...Ci siamo chiesti: "A chi appartiene laabbandonata in viale dei Mille, proprio a ridosso della vecchie mura cittadine". Partendo da questa domanda e dal fatto che i luoghi cittadini abbandonati sono in contrasto con la ...... in zona Colle Sapone; 105.000 euro per il progetto di copertura del campo polivalente esterno della sede dei licei 'Cotugno'; 55.000 euro per il progetto di recupero dellaubicata ...

Polizia locale alla Casa cantoniera di Borgo Sabotino: sgomberato l'immobile LatinaToday

Gli agenti della Polizia Locale di Latina, questa mattina, con il supporto di una pattuglia della Digos, hanno eseguito l’ordinanza di sgombero della casa cantoniera di Borgo Sabotino. L’immobile era ...Gli agenti della Polizia Locale di Latina, questa mattina, con il supporto degli agenti della Digos, hanno eseguito l’ordinanza di sgombero della casa cantoniera di Borgo Sabotino.