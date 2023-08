Carolina Stramare conferma il nuovo Flirt | e non si tratta di Antonino Spinalbese

La settimana più calda dell'estate - quella che precede Ferragosto - non poteva che essere all'insegna dei gossip più bollenti. I protagonisti Elodie e Iannone, l'ex miss Italiain love con Pellegri, Marco Carta che non è più single e Beatrice Valli e le confessioni piccanti. Beatrice Valli e il sesso dopo quattro gravidanze Quattro gravidanze non sono da ...Rivelazioni d'amore su Instagram: L'ex reginetta e il calciatore, celebre vincitrice di Miss Italia 2019, ha svelato il suo nuovo amore attraverso una storia su Instagram. Le ...Tags: camillacostanzo camillacostanzopadre costanzo gossip larepubblica mauriziocostanzo mauriziocostanzofigli mauriziocostanzofiglia sifb Articolo precedente L'ex Miss Italia...

Carolina Stramare e Pietro Pellegri nuova coppia dell'estate - Sportmediaset Sport Mediaset

Carolina Stramare trova l’amore con il calciatore del Torino Pietro Pellegri, mettendo a tacere le voci che la volevano vicino all’ex di Belen Rodriguez. Si è parlato a lungo di un possibile flirt tra ...Carolina Stramare esplosiva su Instagram: la super modella ha pubblicato una fotografia in cui ha tutto scoperto davanti. Pazzesca!