Caro carburanti | chi è che decide il prezzo alla pompa?

Leggi su notizie

(Di sabato 19 agosto 2023) Tutto quello che dovresti sapere a riguardo Anche oggi non ci sono notizie positive per quanto riguarda ildel carburante. Anzi, semmai il contrario: benzina e diesel sono in costante aumento. Non una bella notizia per tutti gli automobilisti italiani (soprattutto per quelli che stanno per tornare dalle vacanze e per chi sta per iniziarle). Ilcontinua ad essere il problema principale del nostro Paese. Anzi, uno dei problemi. Ha fatto molto discutere il caso deldella benzina, sull’autostrada A8, arrivato a 2 euro e 72 centesimi al litro. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha precisato che i prezzi sono aumentati grazie all’Opec+. In una intervista‘Repubblica‘ aveva dichiarato: “Il cartello dei paesi arabi alleati con la Russia ha cominciato ...