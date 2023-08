Caro benzina | l’idea di Meloni per ridurre i prezzi | spunta l’ipotesi compensazione | cos’è e cosa cambia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 19 agosto 2023) Il problema, per il governo, è soprattutto a medio termine. La manovra d’autunno preoccupa la presidente del Consiglio, Giorgia, che in vista delle elezioni europee del 2024 sperava in una legge di Bilancio più elettorale. e ilè un ulteriore ostacolo ai suoi obiettivi. L’esecutivo è in cerca di risorse e lo ha dimostrato con la tassa sugli extraprofitti delle banche. Che non può essere cancellata né ulteriormente ridimensionata, se non con piccoli interventi di limatura. Sui carburanti, però, il problema c’è ed è più complicato da affrontare, anche in termini di risorse a rischio. Il timore del governo è che i rialzi non siano terminati. La speranza è che a fine agosto si fermino, con lo stop all’esodo estivo. Ma non può comunque essere escluso un intervento per aiutare i cittadini, se ...