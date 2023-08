Caro benzina | il governo non vuole tagliare le accise Ma dimentica che è previsto dal decreto di gennaio | Meloni e Giorgetti dovranno decidere se applicarlo

(Di sabato 19 agosto 2023) Mentre il prezzo dellacontinua ad aumentare, ilesclude un nuovo taglio delle. Ma non dice che quell’intervento è, ad alcune condizioni, da un suo provvedimento varato solo sette mesi fa. IlTrasparenza carburanti adottato lo scorsopromette infatti di ridurre le imposte in caso di aumento dei prezzi della materia prima, rispolverando la cosiddetta accisa mobile voluta da Bersani nel 2008. Il problema è che l’extra gettito incassato dallo Stato in queste settimane è provvidenziale in vista del finanziamento della prossima legge di Bilancio, per la quale vanno trovati almeno 20 miliardi di coperture. Il Tesoro è quindi assai restio a rinunciare a una parte dei ricchi incassi Iva per calmierare le ...

Perché il carburante è sempre più. Perché le accise non saranno ridotte .in costante aumento da inizio agosto, i numeri. Nei giorni scorsi, sulla A8 Milano - Varese, in una stazione ...Non si contano le gaffes agostane sul. All'inizio del mese, in coincidenza dell'esodo, è stato annunciato con tanto di fanfare l'entrata in vigore del "cartello con il prezzo calmierato".Altro tema caldo è quello del. Cosa si può fare "Se puntassimo un po' di più a estrarre il nostro petrolio qualche carta in più potremmo giocarla. La vera iniziativa deve arrivare dall'...

“Le accuse non si toccano, servono pr il taglio del cuneo fiscale” ha detto il ministro. Le opposizioni: “Il governo ...Benzina in costante aumento da inizio agosto, i numeri Perché l'esposizione dei cartelli non ha fatto scendere i prezzi Perché il carburante è sempre più caro Perché le accise non saranno ridotte ...