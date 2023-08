Carlo Mazzone | Totti | “Grazie per tutto quello che hai fatto per me”

(Di sabato 19 agosto 2023) "Sei e sarai sempre nel mio cuore" “Sei e sarai sempre nel mio cuore.perche haiper me”. Sono le parole su Instagram di Francescoper la morte di, scomparso a 86 anni, storico allenatore della Roma e di tante altre squadre tanto da detenere il record di presenze in panchina nel massimo campionato, 792 partite. Adeve tanto, se non tantissimo. Sotto la guida dell’allenatore trasteverinoha cominciato a vivere la sua lunghissima favola con la maglia della Roma. Un allenatore e un secondo padre, come ha sempre ricordato il numero 10 della Roma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lo scrive su X Luigi Marattin, deputato di Italia viva, ricordando, l'ex allenatore scomparso oggi all'età di 86 anni.'Oggi il mondo del calcio perde un grande professionista., stimato da tutti per le sue qualità come tecnico e come uomo, si è sempre contraddistinto per genuinità, grinta e passione. Interprete e custode dei valori più puri dello sport, è stato ...Una lunga onda di bene. L'addio a, storico allenatore recordman di panchine in A morto a 86 anni , è costellato di messaggi affettuosi dei suoi calciatori e delle squadre che ha allenato. E a ricordare uno degli uomini ...

E' morto Carlo Mazzone, l'allenatore aveva 86 anni Adnkronos

Grave lutto nel mondo del calcio. Oggi, a 86 anni, si è spento Carlo Mazzone. L’ex tecnico di Roma, Brescia, Bologna, Ascoli e Cagliari, era il detentore del record di panchine in Serie A: 792 ufficia ...È morto a 86 anni Carlo Mazzone, storico allenatore della Roma e del Brescia. Conosciuto nella Capitale come Sor Carletto, detiene il record di panchine in Serie A: 792 ufficiali, 797… Leggi ...