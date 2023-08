Carlo Mazzone | l’allenatore recordman di panchine in A è morto ad 86 anni

(Di sabato 19 agosto 2023), grande ex allenatore, purtroppo èoggi, 19 agosto 2023, all’età di 86. Giocatore prima per ben 13 stagioni, allenatore poi per quasi 40, l’impronta dinel mondo del calcio italiano rimane indelebile., infatti, per tantissimo tempo da allenatore ha fatto la storia nelleitaliane in cui ha allenato, entrando nel cuore della gente. Grazie alla sua genuinità e spontaneità è amato da tantissimi tifosi italiani. Riassumere in poche righe la sua immensa carriera seppur priva di grandissimi trofei vinti, è un’ardua impresa. Al tempo stesso ci si può provare attraverso i numeri ed alcuni grandi campioni a cui ha donato una carriera incredibile grazie alla sua sapienza.di ...

"Sei e sarai sempre nel mio cuore" "Sei e sarai sempre nel mio cuore. Grazie per tutto quello che hai fatto per me". Sono le parole su Instagram di Francesco Totti per la morte di, scomparso a 86 anni, storico allenatore della Roma e di tante altre squadre tanto da detenere il record di presenze in panchina nel massimo campionato, 792 partite. ATotti deve ...È morto oggi ad Ascoli Piceno, storico allenatore dell'Ascoli e di tante altre squadre. Aveva 86 anni. Conosciuto come Sor Carletto, era il detentore di record di panchine in serie A: 792 quelle ufficiali, 797 ...viene ricordato come il prototipo dell'allenatore italiano. Lo stereotipo del tecnico difensivista con profonde radici in provincia, con l'eccezione della parentesi sulla panchina della '...

È morto Carlo Mazzone, aveva 86 anni. I suoi campioni: da Totti a Baggio, da Pirlo a Pep La Gazzetta dello Sport

Grazie per tutto quello che hai fatto per me”. Sono le parole su Instagram di Francesco Totti per la morte di Carlo Mazzone, scomparso a 86 anni, storico allenatore della Roma e di tante altre squadre ...Carlo Mazzone aveva un rapporto piuttosto speciale con Roberto Baggio, come entrambi hanno raccontato. Il sabato di oggi, quello in cui ricomincia la Serie A, è stato sconvolto da una notizia molto… L ...