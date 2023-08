Carlo Mazzone | l’allenatore dei record che inventò Totti e rilanciò Baggio

(Di sabato 19 agosto 2023) Il 19 agosto 2023 ci ha lasciato, che passò alla storia più recente per un’immagine-meme ma che è stato una leggenda vivende per il suodi presenze in serie A. Chi era, allenatore ed ex calciatoreo, era nato a Roma il 19 marzo 1937. È considerato una delle figure più carismatiche e apprezzate del calcio italiano sia per la sua lunga e variegata carriera, sia per il suo carattere irriverente, schietto e passionale.iniziò la sua carriera nel mondo del calcio come giocatore nelle giovanili della Roma per poi passare al Latina, alla SPAL, al Siena e infine all’Ascoli, dove diventò capitano e simbolo della squadra. Proprio con l’Ascoli iniziò la sua avventura da allenatore nella stagione ...

Niente campi di calcio o infuocate conferenze stampa, l'ultima apprizione disul suo profilo social mostra un suo lato inedito: il nonno. Risale al 26 marzo questo breve video di meno di 20 secondi, in cuiha in braccio il nipotino e gli da un bacio. "La ...'Sei e sarai sempre nel mio cuore. Grazie per tutto quello che hai fatto per me'. Sono le parole su Instagram di Francesco Totti per la morte di, scomparso a 86 anni, storico allenatore della Roma e di tante altre squadre tanto da detenere il record di presenze in panchina nel massimo campionato, 792 partite. ATotti deve ...Il Presidente Rocco Commisso , la sua famiglia e tutta la Fiorentina si uniscono al dolore del mondo del calcio per la scomparsa di, un allenatore che, oltre ad aver guidato la Squadra Viola per tre stagioni, ha segnato un'epoca del calcio italiano e rimarrà per sempre nella memoria collettiva di tutti i tifosi. Il ...

E' morto Carlo Mazzone, l'allenatore aveva 86 anni Adnkronos

L'Associazione Italiana Allenatori Calcio si stringe al dolore della famiglia, nel ricordo di Carlo Mazzone "il papà di tutti. Così Francesco Totti, nel bellissimo, recente, docufilm 'Come un padre' ...La Lega Serie A, nel giorno della scomparsa di Carlo Mazzone, ha deciso di promuovere un minuto di silenzio in tutti gli stadi In tutti i campi interessati all’inizio del campionato, come Udinese Juve ...