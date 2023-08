Carlo Mazzone è morto | Toscana e Umbria in lutto | allenò anche Fiorentina | Perugia e Livorno

Commenta per primo La FIGC si unisce al cordoglio del calcio italiano per la scomparsa di, all'età di 86 anni. Nato a Roma il 19 marzo 1937, ha legato gran parte della sua carriera di calciatore all'Ascoli, dopo aver vestito anche le maglie di Latina, Roma, Spal e Siena. ...nella sua lunga carriera ha avuto il merito di lanciare, plasmare e rivitalizzare talenti che hanno scritto la storia del calcio italianoviene ricordato come il prototipo dell'allenatore italiano. Lo stereotipo del tecnico difensivista con profonde radici in provincia, con l'eccezione della parentesi sulla panchina della '...Morto a 86 anniÈ morto oggi ad Ascoli Piceno, storico allenatore dell'Ascoli e di tante altre squadre. Lo hanno confermato fonti di famiglia all'ANSA . Aveva 86 anni. Conosciuto come Sor ...

È morto Carlo Mazzone, aveva 86 anni. I suoi campioni: da Totti a Baggio, da Pirlo a Pep La Gazzetta dello Sport

L'allenatore è mancato a 86 anni. L'Hellas: "È stato uno dei più grandi". Minuto di silenzio prima della partita con l'Empoli Redazione Hellas1903 Carlo Mazzone si è spento a 86 anni… Leggi ...Prima dei due match verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Carlo Mazzone, scomparso oggi all'età di 86 anni. Questa la decisione presa dalla Lega Serie A.