Carlo Mazzone è morto | l’ex allenatore e calciatore aveva 86 anni

Minuto di raccoglimento sui campi per la scomparsa dia 86 anni. L'addio aHa attraversato il nostro calcio girando tante squadre di provincia e facendosi apprezzare per ...ROMA - Il mondo del calcio piange la scomparsa di. L'ex tecnico della Roma , è morto all'età di 86 anni. Ha guidato il club giallorosso dal 1993 al 1996. Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo ...Prima di tutti i match un minuto di raccoglimento in ricordo di, morto a 86 anni ( LA FOTOSTORIA " IL RICORDO SUI SOCIAL ). La cronaca di Frosinone - Napoli Finisce 1 - 3 tra il ...

Addio a Carlo Mazzone, aveva 86 anni. Se ne va il decano degli allenatori, suo il record di panchine in A Calciomercato.com

L’allenatore dei blucerchiati ha parlato in conferenza stampa dopo il match vinto al Liberati Prima vittoria da allenatore della Sampdoria per Andrea Pirlo, ottenuta al Liberati contro la Ternana. Il ...Inter (3-5-2): Sommer; Darmian (38' st Bisseck), De Vrij, Bastoni; Dumfries (21' st Cuadrado), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (21' st Carlos Augusto); Thuram (21' st Arnautovic), Lautaro ...