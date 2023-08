Carlo Mazzone è morto | aveva 86 anni | il gesto che nessuno ha più dimenticato | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 agosto 2023) Sor Carletto ha lasciato questo mondo. Il calcio piange la scomparsa di: è venuto a mancare a 86. Nonostante siano passati quasi 20dal ritiro, il tecnico romano era ancora molto amato. Probabilmente le nuove generazioni lo conoscevano per lo storicodella corsa sotto la curva dei tifosi “nemici” dell'Atalanta, maè stato molto più di questo. Detentore del record di panchine in Serie A (792 ufficiali, 797 se si considerano anche gli spareggi), è nella Hall of Fame del calcio italiano dal 2019, anno in cui gli è anche stata intitolata la nuova tribuna est dello stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Romanista di Roma,occuperà sempre un posto speciale nel cuore dei tifosi giallorossi: non solo ha allenato la ...