Carlo Mazzone e i ‘suoi’ fuoriclasse | Francesco Totti | Roberto Baggio e Andrea Pirlo

(Di sabato 19 agosto 2023) (Adnkronos) –viene ricordato come il prototipo dell’allenatore italiano. Lo stereotipo del tecnico difensivista con profonde radici in provincia, con l’eccezione della parentesi sulla panchina della ‘sua’ Roma, è un ritratto lontano dalla realtà.nella sua lunga carriera ha avuto il merito di lanciare, plasmare e rivitalizzare talenti che hanno scritto la storia del calcio italiano. Adeve tanto, se non tantissimo,, che sotto la guida dell’allenatore trasteverino ha cominciato a vivere la sua lunghissima favola con la maglia della Roma. Un allenatore e un secondo padre, come ha sempre ricordato il numero 10 della Roma. A Brescia,ha contributo a riportareai livelli ...

Ma qualcuno può dire: questo, quand'è che impara a farsi gli affari suoi". Quand'è che impara "Del tutto mai. E' che il calcio è la mia vita. Mi son reso conto di avere una grossa fortuna: ...Carlettoè stato per Francesco Totti 'padre, mister, maestro. Semplicemente'. Questo il ricordo dello storico numero 10 della Roma nel giorno della morte dell'allenatore, all'età di 86 anni. 'Eternamente grazie, mister', commenta oggi Totti. E dietro queste ...Addio a, per tutti Carletto, ddecano degli allenatori italiani e simbolo della storia della Roma e non solo. Dopo che si è diffusa la notizia della sua morte a 86 anni, infatti, sui social sono ...

È morto Carlo Mazzone, aveva 86 anni. I suoi campioni: da Totti a Baggio, da Pirlo a Pep La Gazzetta dello Sport

Si è spento all’età di 86 anni lo storico allenatore Carlo Mazzone. Con le sue 792 presenze in panchine ufficiali è il mister che detiene ancora il record in serie A. Ha allenato Fiorentina, Roma, ...(Adnkronos) – Carlo Mazzone viene ricordato come il prototipo dell’allenatore italiano. Lo stereotipo del tecnico difensivista con profonde radici in provincia, con l’eccezione della parentesi sulla ...