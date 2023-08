Carlo Mazzone e i ‘suoi’ fuoriclasse | Francesco Totti | Roberto Baggio e Andrea Pirlo

(Di sabato 19 agosto 2023)nella sua lunga carriera ha avuto il merito di lanciare, plasmare e rivitalizzare talenti che hanno scritto la storia del calcio italianoviene ricordato come il prototipo dell’allenatore italiano. Lo stereotipo del tecnico difensivista con profonde radici in provincia, con l’eccezione della parentesi sulla panchina della ‘sua’ Roma, è un ritratto lontano dalla realtà.nella sua lunga carriera ha avuto il merito di lanciare, plasmare e rivitalizzare talenti che hanno scritto la storia del calcio italiano. Adeve tanto, se non tantissimo,, che sotto la guida dell’allenatore trasteverino ha cominciato a vivere la sua lunghissima favola con la maglia della Roma. Un allenatore e un secondo padre, come ha sempre ...

Commenta per primoil patriarca benevolo del calcio italiano, il mister amato da tutti, trasversalmente, quelli che l'hanno visto allenare, sbraitare, urlare, spiegare la sua filosofia - 'Nun giochi a ...sfoga tutta la sua ira e la sua gioia per la partita riacciuffata, lo stadio lo guarda incredulo. Collina, rientrato l'allenatore verso la sua panchina, non può far altro che espellerlo. Ma ...viene ricordato come il prototipo dell'allenatore italiano. Lo stereotipo del tecnico difensivista con profonde radici in provincia, con l'eccezione della parentesi sulla panchina della '...

È morto Carlo Mazzone, aveva 86 anni. I suoi campioni: da Totti a Baggio, da Pirlo a Pep La Gazzetta dello Sport

+ Se ne è andato uno dei più grandi, un pilastro nella storia del calcio italiano e in quella rossoblù. Tutto il Cagliari con i suoi tifosi piange oggi Carlo Mazzone. Nato a Roma, ascolano d’adozione ...Conosciamolo meglio Carlo Mazzone è stato un noto allenatore italiano nel mondo del calcio, la cui carriera si è estesa per decenni e ha lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo. Nato il 19 ...