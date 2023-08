Carlo Mazzone | Buffon | “Icona calcistica che mi ha catturato il cuore”

"Quella volta che mi chiamò Lazzaro, perché mi rialzavo sempre" "rappresenta una icona calcistica che ha catturato il mio cuore. La passione travolgente che riversava nelle squadre è stata davvero unica e irripetibile". Lo scrive Gigi Buffon sul suo ...In occasione della prima giornata di Serie A si terrà su tutti i campi un minuto di raccoglimento in ricordo di, decano degli allenatori italiani, che si è spento oggi all'età di 86 anni. Ecco l'omaggio del Benito Stirpe prima di Frosinone - Napoli e i messaggi arrivati sui social per l'...Una giornata, come detto, triste per il mondo del calcio che perde uno dei personaggi più rappresentativi;ha fatto tanto per questo sport ha lasciato un segno decisamente importante nel mondo del calcio.(LaPresse) - Calciomercato. ItNello giorno della sua scomparsa non sono ...

E' morto Carlo Mazzone, l'allenatore aveva 86 anni Adnkronos

Di Francesco ha poi voluto ricordare Carlo Mazzone, tecnico che ci ha lasciato quest'oggi a 86 anni: "Ci tenevo a fare un saluto alla famiglia Mazzone, siamo molto dispiaciuti di averlo appreso prima ...Carlo Mazzone è morto all'età di 86 anni. Lo storico allenatore, personaggio istrionico che ha attraversato oltre 60 anni di calcio italiano, è ancora oggi l'attuale recordman di panchine in Serie A ...