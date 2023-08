Carenza manodopera | Confartigianato | introvabile il 48% dei lavoratori

(Di sabato 19 agosto 2023) Per le imprese italiane è sempre più difficile trovare: nell'ultimo anno la quota diintrovabili sul totale delle assunzioni previste è passata dal 40,3% di luglio 2022 al 47,9% ...

flessibilità dell'orario di lavoro, l'utilizzo dello smart working, interventi per migliorare il clima aziendale e il comfort dei luoghi di lavoro. "La carenza di manodopera" sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli " è diventato uno dei maggiori problemi per le nostre imprese. Siamo al paradosso: il lavoro c'è, mancano i lavoratori."

In particolare, le maggiori difficoltà di reperimento si riscontrano per i tecnici specializzati nella carpenteria metallica (70,5% di personale difficile da ...Un altro “Sos” sulla carenza di lavoratori. Questa volta a suonare l’allarme è Confartigianato con un rapporto da cui emerge che “per le imprese italiane è sempre più difficile trovare manodopera, Nel ...