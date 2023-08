Carburanti | Urso | “Gettito per tagliare cuneo fiscale”

(Di sabato 19 agosto 2023) (Adnkronos) – ”Il governo preferisce usare le risorse dalle accise suiperil, andando in soccorso al lavoro e delle famiglie con i salari più bassi”. Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

: cosa c'è dietro ai rincari Eppure,difende le scelte fatte, e spiega: 'I prezzi deihanno cominciato a salire da quando l'Opec+ ha cominciato a tagliare la produzione per far ...... purtroppo per lui, il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo, ha creduto fosse necessario farsi intervistare sulla disastrosa situazione relativa al prezzo dei, e questo ......accise suiper tagliare il cuneo fiscale, andando in soccorso al lavoro e delle famiglie con i salari più bassi''. Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo

Carburanti, Urso: "Prezzi più bassi di Francia e Germania senza accise" Adnkronos

Ieri mattina, ospite di Raitre, Urso ha detto che «il governo preferisce usare le risorse dalle accise sui carburanti per tagliare il cuneo fiscale». «Il taglio sulle accise costa 1 miliardo al mese.Le associazioni dei consumatori attaccano. E anche le opposizioni. E del resto hanno gioco facile. Il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, del taglio delle accise sulla benzina ha fatto un cavallo.