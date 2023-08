... militanti e esponenti di partito ci sono, tra gli altri, il ministro Danielain Toscana, ... Quanto al caro, Lollobrigida ha raccontato " Se uno va in autostrada, al Brennero, a ......come nell'intervista a bordo piscina (non in costume) con la ministra del Turismo Daniela... quando la notizia dell'ennesimo rialzo del prezzo deiè accompagnata da un'intervista ...Lo dimostrano i recenti casi del ministro Urso e della ministra. Veniamo ad Urso, ... "In riferimento alle recenti dichiarazioni relative al costo deialla pompa " dichiara il ...

Ultimo'ora: Carburanti: Santanchè, 'aumento non è colpa del governo' La Svolta