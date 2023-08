Scopriamo insieme le quote per il mercatoA 2023/24 presenti sui principali siti di scommesse. COMPARAZIONE QUOTE OSIMHEN3.50 PIÙ INFO 3.50 PIÙ INFO 3.50 PIÙ ...A guidare l'attacco c'è però sempre Osimhen ,che ha rifiutato il tesoro arabo e ... Mancheranno all'appello dellaA molti infortunati lungodegenti: Lapadula, Abraham, Kumbulla, ...Raccoglie la sua pesantissima eredità Rudi Garcia : l'allenatore francese ritorna inA dopo ... il nigeriano,e protagonista indiscusso dello scorso campionato, resterà (almeno per ...

Capocannoniere Serie A, le quote: Osimhen e Lautaro in pole a 3.50 La Gazzetta dello Sport

La 92° edizione del campionato della Serie BKT è partita ufficialmente ieri sera con il pareggio a reti bianche tra Bari e Palermo, due possibili protagoniste della stagione 2023-24. Tra sabato e dome ...La Gazzetta dello Sport: foto e video di calcio, notizie e probabili formazioni. Tutto su calciomercato, mondiali, formula 1, ciclismo, motomondiale e altri sport.